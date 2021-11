Portugal sem equipa feminina no Europeu de corta-mato

A lista de convocados, hoje divulgada, com um total de 20 nomes, apenas prevê equipas para seniores, sub-23 e sub-20 masculinos e sub-20 femininos.



Apesar de ter sido coletivamente medalha de bronze há dois anos, em Lisboa, a Federação Portuguesa de Atletismo considerou não ter condições para formar equipa, agora.



A campeã nacional individual absoluta, Mariana Machado, ainda é sub-23. A vice-campeã é uma atleta luso-angolana, Neide Dias, que compete internacionalmente por Angola, e a terceira, Jéssica Augusto, está a finalizar a preparação para a maratona de Valência, no próximo domingo.



No Nacional de corta-mato, disputado no domingo em Vale de Cambra, Sara Moreira, que foi 10.ª no Europeu há dois anos, desistiu, enquanto Dulce Félix, oitava em Lisboa2019, não se apresentou na partida.



Perante esse cenário, não há agora atletas seniores para o setor feminino e para a prova de sub-23 só se aposta em termos individuais, Mariana Machado e Lia Lemos (quinta absoluta no Nacional).



Mariana Machado foi medalha de bronze há dois anos, ainda nos sub-20.



Para a corrida de juniores entram agora Rita Figueiredo (campeã nacional), Camila Gomes, Ana Silva e Beatriz Fernandes.



Para a prova de seniores masculinos está convocado o pódio do Campeonato Nacional, ou seja Samuel Barata, Miguel Marques e Rui Teixeira, e ainda André Pereira.



André Pereira (20.º) foi o melhor da equipa de há dois anos, em que também estavam Miguel Marques (28.º) e Rui Teixeira (55.º).



Bastante forte deverá ser a formação de sub-23, com Duarte Gomes (quarto absoluto no Nacional), Alexandre Figueiredo, Etson Barros, Isaac Nader, Miguel Moreira e Rúben Amaro.



Há dois anos, ainda nos sub-20, Etson Barros foi surpreendente quarto, Duarte Gomes 14.º, Miguel Moreira 21.º e Rúben Amaral 44.º, levando Portugal ao terceiro lugar coletivo.



Este ano, entram para a equipa sub-20 os gémeos João e Ricardo Amaro, respetivamente primeiro e segundo no Nacional disputado em Vale de Cambra, juntamente com Jacinto Gaspar e Duarte Santos.







Os 20 selecionados de Portugal:



- Seniores masculinos:



Samuel Barata (Benfica)



Miguel Marques (Sporting)



Rui Teixeira (Sporting)



André Pereira (Benfica)



- Sub-23 masculinos:



Duarte Gomes (Benfica)



Alexandre Figueiredo (Benfica)



Etson Barros (Benfica)



Isaac Nader (Benfica)



Miguel Moreira (Sporting de Braga)



Rúben Amaral (Sporting)



- Sub-20 masculinos:



João Amaro (RD Águeda)



Pedro Amaro (RD Águeda)



Jacinto Gaspar (Sporting)



Duarte Santos Sporting)



- Sub-23 femininos:



Mariana Machado (Sporting de Braga)



Lia Lemos (Sporting)



- Sub-20 femininos:



Rita Figueiredo (Sporting)



Camila Gomes (Benfica)



Ana Silva (Maia)



Beatriz Fernandes (NúcleOeiras).