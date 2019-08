Portugal soma terceira derrota consecutiva no Europeu feminino de voleibol

Comentários 25 Ago, 2019, 20:12 | Outras Modalidades

Na estreia absoluta numa fase final de um Campeonato da Europa, a equipa de Francisco Santos voltou a não conseguir vencer um parcial, perdendo por 25-21, 25-20 e 25-09, em 73 minutos, depois dos desaires com a Itália, vice-campeã mundial, e a Polónia, uma das anfitriãs.



Ao fim de três jogos, Portugal ocupa o sexto e último lugar, sem qualquer ponto conquistado, e vai ainda defrontar a Bélgica e a Ucrânia, na quarta e quinta jornada, respetivamente.



A formação das 'quinas' ainda conseguiu equilibrar o primeiro parcial quando se registava uma vantagem de 9-8 favorável às eslovenas, porém, Portugal permitiu o distanciamento do adversário no marcador para cinco pontos de diferença, bem gerido até final do 'set' (25-21).



No segundo parcial (25-20) voltou a verificar-se o domínio da Eslovénia, que conseguiu estar sempre por cima e com constantes vantagens de três e quatro pontos.



A perder por 2-0, o último 'set' foi o mais rápido dos três (19 minutos) e somente para cumprir, uma vez que Portugal nem conseguiu passar dos nove pontos (25-9).



Os quatro primeiros classificados de cada um dos quatro grupos do Europeu2019, a realizar conjuntamente pela Turquia (grupo A), Polónia (B), Hungria (C) e Eslováquia (D), apuram-se para os oitavos de final.