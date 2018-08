Portugal vence Geórgia na estreia na qualificação para o Euro de voleibol feminino

Lusa Comentários 15 Ago, 2018, 16:19 | Outras Modalidades

Na capital georgiana, Portugal ‘despachou’ a equipa da casa em uma hora e três minutos, com os parciais de 25-11, 25-11 e 25-16, e iniciou da melhor forma a campanha para estar na fase final do próximo Europeu, que vai decorrer na Hungria, Polónia, Eslováquia e Turquia.



No outro encontro do grupo, França e Dinamarca defrontam-se ainda hoje na cidade gaulesa de Belfort.



Na segunda jornada, agendada para domingo, a seleção portuguesa vai medir forças com a França, em Matosinhos.