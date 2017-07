Portugal vence Rússia por 3-1 e iguala Brasil no Mundialito de futebol de praia

Lusa 22 Jul, 2017, 18:11 | Outras Modalidades

Depois de ter estado a perder durante grande parte da partida, no terceiro período a 'equipa das quinas' operou a reviravolta com três golos, da autoria de Madjer, Léo Martins e Bê Martins, indicou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sua página na internet.



Portugal e Brasil -- que hoje derrotou a França por 9-0 -- seguem na frente da prova, com seis pontos, enquanto Rússia e França continuam sem qualquer ponto.



Na sexta-feira, Portugal estreou-se na competição a golear a França por 5-0, com Jordan Santos a destacar-se com um 'hat-trick'.



A terceira jornada realiza-se no domingo, com a Rússia e a França a jogarem às 14:30, sendo que o Portugal-Brasil, às 16:00, vai definir o vencedor do Mundialito, torneio que os pupilos de Mário Narciso tentam vencer pela sexta vez.



O Mundialito reúne as únicas campeãs do Mundo FIFA (Portugal, França, Rússia e Brasil).