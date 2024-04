Português Diogo Cancela conquista prata nos Europeus de natação paralímpica

O português Diogo Cancela conquistou a medalha de prata na prova dos 100 metros mariposa S8 dos Europeus Open de natação paralímpica, que decorrem até sábado no Complexo de Piscinas do Funchal.

O nadador do Louzan Natação, que não tem o braço braço, concluiu a prova em 1.04,84 minutos, ficando próximo do recorde nacional da distância (1.04,30), que lhe pertence.



Cancela ficou a 1,64 segundos do vencedor, o italiano Alberto Amodeo (1.02,57), que arrecadou o ouro, enquanto na segunda posição, com o tempo de 1.03,65 terminou o chinês Ting Li, autorizado a participar por se tratar de uma competição Open, e por isso aberta a nadadores não europeus, mas que fica fora da atribuição de medalhas continentais.



O espanhol Inigo Sanz Llopis terminou na quarta posição (1.06,06), mas ficou com a medalha de bronze.



Diogo Cancela, que esteve nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020 e tem praticamente assegurada presença nos Jogos Paris2024, foi medalha de prata nos Mundiais2022 e bronze nos Mundiais 2022, na prova dos metros estilos, distância que nadará na sexta-feira, nos Europeus do Funchal.