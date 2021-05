Português eleito "vice" da Federação Europeia de squash

Segundo Luís Ferreira, eleito com cerca de 80% dos votos no primeiro dia de maio, o resultado “demonstra que toda a Europa estava a apoiar a candidatura”, num “marco histórico para Portugal”, que nunca tinha estado representado a este nível.



Na equipa do belga Hugo Hannes, que preside à FES, Luís Ferreira terá, durante os três anos do mandato, uma missão relacionada com a comunicação e "marketing" da federação e da modalidade, depois do sucesso do que chama “uma campanha revolucionária nas redes sociais” para o desporto em Portugal.



“É o que a Europa precisa, garantir uma imagem nova, mais fresca e dinâmica”, explica.



Citado em comunicado, Hugo Hannes lembra o papel “fundamental no desenvolvimento do squash português” de Luís Ferreira, destacando a atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva à FNS, no início do ano.