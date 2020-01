Portugueses eliminados no Open da Alemanha de ténis de mesa

Na prova do circuito mundial da modalidade, Jieni Shao começou por bater a eslovaca Barbara Balazova, por 4-2 (11-6, 12-10, 11-7, 2-11, 7-11 e 17-15), antes de perder na terceira ronda com a japonesa Saki Shibata, pelo mesmo resultado (11-8, 8-11, 11-9, 8-11, 7-11 e 2-11).



João Monteiro também venceu o primeiro jogo, com o ucraniano Kou Lei, por 3-11, 8-11, 11-7, 12-10, 8-11, 11-9 e 11-7, mas caiu, depois, frente a Yang Wang, da Eslováquia, pelos parciais de 6-11, 11-13, 11-3, 10-12, 13-11 e 9-11.



Antes, já Marcos Freitas tinha ficado pelo caminho, com o sul-coreano Seungmin Cho, e a equipa de pares mistos de Apolónia e Shao perder 3-2 com Adam Szudi e Szandra Pergel, da Hungria.