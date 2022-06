Presidente do COI assinala Dia Olímpico com mensagem de união

”, disse Bach.O alemão ex-campeão olímpico de esgrima Thomas Bach, de 68 anos, presidente do COI desde 2013, reiterou queNo Dia Olímpico que hoje se assinala, este ano com a mensagem "Juntos, por um mundo pacífico", o presidente do COI destacou a necessidade de solidariedade e paz, que são os princípios orientadores do Movimento Olímpico.Celebrado todos os anos em 23 de junho desde 1948, o Dia Olímpico oferece um momento para “”, através de uma série de atividades físicas e digitais, refere o COI em comunicado.”, acrescenta o organismo.