Quatro protugueses entre os nomeados para equipa do ano da UEFA

Num ano em que foi campeão italiano pela Juventus, Cristiano Ronaldo está pela 17.ª vez entre os nomeados e tenta a 15.ª presença - 14.ª consecutiva - na equipa do ano.



O médio Bruno Fernandes, que se mudou em janeiro do Sporting para o Manchester United, repete a presença nos nomeados, depois de um ano em que se impôs como um indiscutível nos 'red devils'.



O guarda-redes Anthony Lopes, do Lyon, e o avançado João Félix, do Atlético de Madrid, são dois dos 21 estreantes entre os nomeados.



O Bayern Munique, campeão europeu, é a equipa mais representada na lista, com 10 dos 50 nomeados, seguido de Liverpool e Paris Saint-Germain, com oito, com a Alemanha a ser o país com mais jogadores (oito).



Os onzes do ano da UEFA, tanto masculino como feminino, vão ser escolhidos por votação dos adeptos no site do organismo.