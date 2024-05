Queta marca dois pontos e dois ressaltos nos "play-offs"

Com 2.58 minutos para jogar, e a vitória garantida, no primeiro jogo das meias-finais da Conferência Este, o treinador Joe Mazzulla lançou o poste luso, que ainda foi a tempo de conseguir dois pontos e dois ressaltos.



Neemias marcou o único lançamento que fez, precisamente o que estabeleceu o resultado final, depois de uma assistência de Payton Pritchard, e já após ter conquistado um ressalto em cada uma das tabelas.



O basquetebolista português não tinha sido utilizado, ficando-se pelo banco, nos cinco jogos dos Boston Celtics face aos Miami Heat na primeira ronda dos play-offs, que a formação vencedora da fase regular ganhou por 4-1.



No primeiro embate face aos "Cavs", da segunda ronda, os Celtics conseguiram um triunfo tranquilo, com vitórias nos quatro parciais, num jogo em que o melhor foi Jaylen Brown, autor de 31 pontos e seis ressaltos.



Derrick White, com 25 pontos e cinco assistências, Jayson Tatum, com 18 pontos, 11 ressaltos e cinco assistências, e o suplente Pritchard, com 16 pontos e cinco ressaltos, também estiveram em destaque nos anfitriões.



Nos forasteiros, destaque para os 33 pontos, seis ressaltos e cinco assistências de Donovan Mitchell e os 17 pontos e 13 ressaltos de Evan Mobley.