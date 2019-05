Rafael Nadal bate Djokovic e vence pela nona vez o Masters 1.000 de Roma

Lusa Comentários 19 Mai, 2019, 19:32 | Outras Modalidades

Nadal, segundo do 'ranking' mundial, impôs-se a Djokovic, número um do mundo, em duas horas e 29 minutos, e assegurou o seu nono triunfo na capital italiana, naquele que foi o seu 81.º título, 34 dos quais em Masters 1.000, tornando-se o recordista na categoria, com mais um do que o adversário de hoje.



"Para mim, é sempre uma honra, e ainda me lembro da primeira vez que venci aqui, em 2005. E ganhar esta taça tantos anos depois dessa primeira vitória significa muito para mim", destacou o espanhol.



Já o líder do 'ranking' mundial, Djokovic, negou que tivesse sido batido devido ao cansaço, realçando antes que "o Rafa esteve muito forte hoje".