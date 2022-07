Rafael Nadal vence Taylor Fritz e segue em Wimbledon

Perante o 14.º classificado do `ranking` ATP, Nadal, que conta com 22 troféus de `Grand Slam`, impôs-se pelos parciais de 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 e 7-6 (10-4), num encontro que durou quatro horas de 21 minutos, na relva do All England Club, e no qual o maiorquino chegou a apresentar algumas dificuldades físicas.

Depois de ter vencido na Austrália e em Roland Garros, Nadal, vencedor do torneio britânico em 2008 e 2010, procura arrebatar o terceiro `major` deste ano, sendo que nas meias-finais de Wimbledon vai defrontar o australiano Nick Kyrgios, 40.º da hierarquia mundial, que eliminou o chileno Cristian Garin (43.º) em três `sets`.

Por outro lado, Taylor Fritz despede-se de Londres com o melhor desempenho em seis presenças em Wimbledon.