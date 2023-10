Rali de Portugal entre 9 e 12 de maio de 2024

Pela 16.ª vez consecutiva, o Rali de Portugal integra o calendário de 13 provas do campeonato do Mundo de WRC, que regista como principal novidade para 2024 as entradas da Polónia e da Letónia, em detrimento das saídas do México e da Estónia.”, afirmou à Lusa Carlos Barbosa, recordando o recorde de concorrentes registado em 2023.Carlos Barbosa considerou que o acerto no calendário é pontual, já que o Rali de Portugal decorre praticamente na mesma data da última edição, e que as entradas da Polónia e da Letónia, por troca com o México e a Estónia, se devem unicamente a questões financeiras.”, admitiu o presidente da entidade responsável pela organização do Rali de Portugal, que continua com uma avaliação positiva junto dos promotores do WRC.Carlos Barbosa considerou que a última edição do Rali de Portugal foi “tranquila” e que o comportamento do público, sempre sob escrutínio, “foi ótimo, dado que os espetadores já se seguram uns aos outros e cumprem as regras”.“O meu receio não são os espetadores portugueses, mas os espanhóis”, adiantou, revelando que está em curso o estudo de um novo plano de segurança para fazer face à “loucura” com as verbas gastas com a GNR, que em 2023 rondaram os 600 mil euros.O Rali de Portugal é a quinta prova do Mundial WRC, que volta a abrir no Mónaco, entre 25 e 28 de janeiro de 2024, seguindo-se Suécia (15 a 18 fev), Quénia (28 a 31 mar) e Croácia (18 a 21 abr), e a fechar no Japão, de 21 a 24 de novembro.