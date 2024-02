Red Bull apresentou o novo modelo da marca na F1

Numa pré-temporada em que a generalidade das outras marcas parece estar a seguir o caminho desbravado pela Red Bull no ano passado, a equipa campeã mundial trouxe inovações ao nível do desenho do monolugar, com o projetista Adrian Newey a apresentar novidades sobretudo no fundo plano e na tampa do motor.O novo nariz apresenta-se como uma das inovações mais visíveis, sendo mais curto e largo do que o anterior e com uma curva pronunciada na ponta, algo que ainda não tinha sido visto noutros construtores.Os pontões laterais também surgem com novo desenho e novas reentrâncias para a circulação de ar, assim como o fundo do carro.A apresentação do RB20, com que Max Verstappen tentará o quarto título de pilotos consecutivo, ficou ainda marcada pelas declarações do diretor desportivo da escuderia, Christian Horner, negando ter tido qualquer mau comportamento.Os primeiros testes de pré-temporada decorrem de 21 a 23 de fevereiro, no Bahrein. A época arranca em 2 de março, no mesmo circuito.