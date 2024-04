Remadores Afonso e Dinis Costa lutam por Paris2024

Depois de terem falhado o apuramento direto na quinta-feira, os portugueses garantiram a presença na final, depois de terem sido segundos na repescagem, em 6.42,50 minutos, atrás dos belgas Niels Van Zandweghe e Tibo Vyvey (6.41,23).



Além de Portugal e da Bélgica, asseguraram a presença na final a Turquia e a Áustria, juntando-se a Ucrânia e Polónia, que tinham vencido as meias-finais na quinta-feira, na luta por uma das duas vagas disponíveis na final, marcada para domingo às 10h05.



Afonso Costa procura a segunda presença em Jogos Olímpicos, depois de ter estado em Tóquio2020 ao lado de Pedro Fraga, terminando na 13.ª posição.



As portuguesas Bruna Parente e Inês Oliveira vão disputar a final de double scull ligeiro feminino (LW2x), para a qual tiveram apuramento direto, por haver apenas cinco seleções em competição, podendo ser as primeiras remadoras lusas em Jogos Olímpicos.



Fora da luta pelo apuramento ficou hoje André Pinto, que foi quarto na meia-final de single sculls (M1x), quando se apuravam apenas três para a final A, com um tempo de 7.18,68 minutos, a pouco mais de um segundo do ucraniano Mykola Kalashnyk (7.17,46), o último qualificado, disputando a final B no sábado.