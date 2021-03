Retoma da pesca lúdica e desportiva ainda incerta

Em comunicado, a Comunidade, que afirma estar a incorrer em despesas com licenças para a prática da pesca e utilização de embarcação sem receitas correspondentes, diz interpretar na lei que poderá reiniciar atividades a dia 5 de Abril, mas sem ter confirmação da Direção Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.



“O desconfinamento de atividades físicas até quatro pessoas ao ar livre, está descrito como permitido a partir de dia 5 de Abril. Entramos assim num debate de interpretação”, refere o comunicado.



“O atletismo e o ciclismo, (...) as corridas ocasionais e os passeios de bicicleta devem ser consideradas atividade física (lazer), (e) durante todo o estado de emergência não tiveram qualquer proibição (...), mas a pesca lúdica/desportiva manteve-se em proibição e toda a comunidade cumpriu”, adianta,



Segundo a Comunidade, “existe um total desprezo por parte de órgãos estatais geridos pelo Estado Português, bem como por todos os líderes partidários e os próprios membros do governo, em explicar e definir datas para a reabertura da atividade”.



“Numa vertente económica, (...) existem várias empresas impedidas de operar, as lojas que trabalham com artigos inerentes à prática, em que se regista ainda assim um início de trabalho e que tentaram sobreviver com as vendas on-line” e “temos empresas Marítimo – Turísticas que com a redução de turismo existente poderiam ver um escape de faturação com as saídas para a prática da pesca lúdica”, adianta.



