Ricardo Melo Gouveia com estreia discreta no Open do Japão de golfe

O português Ricardo Melo Gouveia fechou hoje o primeiro dia do Open do Japão, prova do DP World Tour em golfe, com uma pancada acima do par, seguindo no grupo dos 111.º classificados.

O golfista português, de 32 anos, só 'atacou' nove dos 18 buracos da primeira ronda, com a competição a ser interrompida devido à falta de luz natural, fazendo 36 pancadas, mais uma do que o par, com dois 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e três 'bogeys' (uma acima).



Melo Gouveia, o único atleta luso em ação nesta etapa do principal circuito de golfe europeu, está longe do grupo da frente, liderado pelo alemão Yannik Paul, que concluiu a primeira volta (completa) com 65 pancadas, cinco abaixo do par.



Igual resultado somam os japoneses Taisei Shimizu, Taiki Yoshida e Tomoyo Ikemura (também com 65 pancadas nos 18 buracos), e o seu compatriota Taiga Nagano (cinco pancadas abaixo do par, mas com apenas 11 buracos feitos até ao momento).