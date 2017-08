Roger Federer abdica do torneio de Cincinnati e `dá` número um a Nadal

Lusa 14 Ago, 2017, 18:15 / atualizado em 14 Ago, 2017, 18:17 | Outras Modalidades

A ausência do suíço anunciada hoje pela organização, um dia após a derrota com Alexander Zverev na final do Masters 1000 de Montreal, garante a Nadal, segundo na hierarquia e ausente do primeiro lugar desde 2014, a subida ao topo da tabela mundial, uma vez que o líder, o britânico Andy Murray, iria perder o lugar para um dos dois veteranos.



O britânico também está de fora em Cincinnati, a contas com uma lesão na coxa, e o terceiro classificado pretende poupar-se para o último 'grand slam' da temporada, o Open dos Estados Unidos, que arranca a 28 de agosto.



"Sempre gostei de jogar aqui. Cincinnati tem os melhores adeptos do mundo e tenho pena de os falhar", apontou o suíço de 36 anos, que sofre de problemas nas costas.



Esta temporada, Federer venceu dois torneios do 'grand slam', o Open da Austrália e Wimbledon, tendo feito uma época de gestão de esforço com os torneios de terra batida, depois de ter sofrido uma lesão num joelho em 2016, que o obrigou a ser operado e a falhar o torneio olímpico no Rio de Janeiro.