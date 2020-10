Roger Federer parabeniza Nadal por igualar recorde de 20 títulos do Grand Slam

O tenista suíço Roger Federer deu hoje os parabéns ao espanhol Rafael Nadal pelo 13.º triunfo em Roland Garros, terceiro ‘major’ da temporada, e por ter conseguido igualar o seu recorde de 20 títulos em provas do ‘Grand Slam’.