Roglic vence sexta etapa e rouba liderança do Daupinhé a Evenepoel

Após a quinta etapa ter sido neutralizada, devido a uma queda que vitimou grande parte do pelotão, com Roglic a também ser afetado, o esloveno venceu isolado em 04:19.59 horas, após 174,1 quilómetros desde a partida de Hautevires.



O italiano Giulio Ciccone não conseguiu corresponder ao trabalho da Lidl-Trek durante a etapa e foi apenas segundo, a três segundos de Roglic, com o russo Aleksandr Vlasov em terceiro (BORA-hansgrohe), a 11 segundos, depois de ter ajudado o esloveno nos quilómetros finais da subida.



A cerca de 3,5 quilómetros do final, Ciccone fez o ataque decisivo da etapa, levando consigo Roglic, com o então líder, o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), a não conseguir responder.



Após ser ‘carregado’ pelo espanhol Mikel Landa, que inicialmente não esperou pelo seu líder na Soudal Quick-Step, Evenepoel, que também caiu na quinta-feira, acabou por minimizar as perdas e terminou na oitava posição a etapa, a 42 segundos.



Na geral, Roglic passou a liderar com 19 segundos de avanço sobre Evenepoel e 58 segundos sobre o norte-americano Matteo Jorgenson (Visma-Lease a bike).



A queda de quinta-feira obrigou a desistência de vários ciclistas, entre os quais o espanhol Juan Ayuso, que, por conselho do médico da UAE Emirates, acabou por não partir para a tirada de hoje, por se sentir muito desconfortável, regressando a casa para recuperar para a Volta a França.



No sábado, corre-se a sétima e penúltima etapa do Critério do Dauphiné, uma das mais importantes provas de preparação para o Tour, com a tirada ‘rainha’ a ligar Albertville e Samoëns 1600, num percurso com três contagens de montanha de primeira categoria e uma de categoria especial, que coincide com a meta.