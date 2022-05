Roland Garros. Djokovic, Nadal e Alcaraz da competição

O sérvio, número um do mundo, e os espanhóis não se vão encontrar na final, com o "rei" da terra batida e o jovem prodígio a só se cruzarem nas meias-finais, na melhor das hipóteses.



Os dois portugueses no quadro principal, João Sousa e Nuno Borges, ainda não conhecem os adversários, que estão dependentes do sorteio de quem vem da fase de qualificação.



Se a lógica for respeitada, "Djoko" e Nadal, atual quinto do ranking, cruzam-se nos quartos de final, uma ronda antes do que aconteceu no ano passado, quando o sérvio afastou o 13 vezes campeão de Paris.



O vencedor terá pela frente de seguida Alcaraz, se não houver surpresas. Estrela em ascensão no circuito, está às portas do top-5, aos 19 anos. Este mês, já ganhou a Nadal e Djokovic, em Madrid, no caminho para o seu segundo Masters1000.



Já vencedor em Miami, em abril, seguiu no caminho da vitória de seguida, em Barcelona.



Djokovic procura em Paris o 21.º troféu de Grand Slam e igualar, assim, o recorde de Nadal, estabelecido em janeiro no Open da Austrália, onde o sérvio foi "barrado" devida a não se ter vacinado contra a Covid-19.



Djokovic mais motivado



"Djoko" vem de uma vitória em Roma, primeiro sucesso em mais de seis meses, e reencontra motivação na semana em que completa 35 anos.



O primeiro adversário é o japonês Yoshihito Nishioka (94.º).



Seguem-se, pela lógica, o argentino Diego Schwartzman (16.º) ou o búlgaro Grigor Dimitrov (20.º).



Nadal a recuperar



Nadal tem como primeiro obstáculo o lidar com a lesão do pé esquerdo, que descreve como “crónica e incurável”. Em Roma, ajudou a que não passasse dos oitavos de final.



Quarta-feira foi visto a treinar bem, já em Paris. O maiorquino, de quase 36 anos, começa o torneio contra o australiano Jordan Thompson (82.º).



Com apenas cinco jogos em terra batida jogados, "Rafa" é a maior incógnita para Paris. Se passar Thompson, pode cruzar-se com o regressado suíço Stan Wawrinka, o italiano Fabio Fognini e o canadiano Félix Auger-Aliassime (9.º).



Alcaraz e os portugueses



Quanto a Alcaraz, começa com um "qualifyer" e depois arrisca-se a ter pela frente o norte-americano Sebastian Korda (30.º), Cameron Norrie (11.º) e Alexander Sverev, terceiro da lista mundial.



A outra metade do quadro está menos carregada e parece de feição para o grego Stefanos Tsitsipas (4.º da hierarquia). Adversários potenciais são o norueguês Casper Ruud e o russo Daniil Medvedev, segundo do 'ranking'.



João Sousa, que ainda está em competição em Genebra, nas meias-finais, fica na metade do quadro em que estão Medvedev e Tsitipas, sendo que ainda espera por adversário, que será um dos apurados da fase de qualificação.



Um desses tenistas apurado na fase de qualificação é Nuno Borges, que também não conhece ainda o adversário, que tanto poderá jogar contra Alcaraz, no pior dos cenários, ou contra outro "qualifyer", no melhor.