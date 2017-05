Roland Garros: Djokovic vence Granollers e qualifica-se para a segunda ronda

Lusa 29 Mai, 2017, 15:38 | Outras Modalidades

No torneio de terra batida parisiense, Djokovic, número dois mundial, precisou de duas horas e 27 minutos para afastar Granollers, 77.º do 'ranking', por 6-3, 6-4, 6-2.



Na próxima ronda, o sérvio vai defrontar o vencedor do encontro entre o português João Sousa, 59.º do mundo, e o sérvio Janko Tipsarevic, 58.º.