Roland Garros. Karolina Pliskova na segunda ronda

Semifinalista no torneio do "Grand Slam" parisiense em 2017, Pliskova, quarta do "ranking" mundial, venceu Sherif, 172.ª e que fazia a estreia em "majors", por 6-7 (9-11), 6-2 e 6-4, em duas horas e 15 minutos.



Na próxima ronda, Pliskova vai defrontar a letã Jelena Ostapenko, 43.ª do mundo e vencedora de Roland Garros em 2017.