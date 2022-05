Roland Garros. Osaka afastada na primeira ronda

Um ano depois de desistir de Roland Garros na sequência da polémica gerada pela sua decisão de boicotar as conferências de imprensa do torneio, para alertar para o tema da saúde mental, Osaka regressou à catedral da terra batida para uma participação efémera, sendo derrotada pela 27.ª cabeça de série, pelos parciais de 7-5 e 6-4, em uma hora e 30 minutos.Esta é a segunda vitória consecutiva de Anisimova sobre a japonesa em torneios do "Grand Slam", já que a norte-americana, semifinalista em Roland Garros em 2019, foi responsável pela eliminação de Osaka, então campeã em título, na terceira ronda do Open da Austrália deste ano.Para a antiga número um mundial, atual 38.ª classificada no ranking WTA, esta é apenas a terceira vez que cai na primeira ronda de um torneio do "Grand Slam".Vencedora do Open dos Estados Unidos em 2018 e 2020 e do Open da Austrália em 2019 e 2021, Osaka, de 24 anos, nunca ultrapassou a terceira ronda em Roland Garros, tendo sido afastada nesta fase em 2016, 2018 e 2019.