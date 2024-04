Rosa Mota e Haile Gebrselassie são embaixadores da meia-maratona de Madrid

A prova, que decorrerá em simultâneo com uma corrida solidária de cinco quilómetros, deverá juntar cerca de 23.000 participantes.



Rosa Mota, de 65 anos, melhorou em fevereiro passado o recorde do mundo da meia-maratona para atletas entre os 65 e 69 anos, ao correr, em Barcelona, os 21,097 quilómetros em 01:24.27 horas.



A atleta portuense, tida como a maior maratonista portuguesa de todos os tempos, foi campeã olímpica da maratona em Seul1988, na Coreia do Sul, e bronze em Los Angeles1984, nos Estados Unidos,



Rosa Mota sagrou-se ainda campeã mundial da maratona em Roma (1987) e europeia em Atenas (1982), Estugarda (1986) e Split (1990), e do seu palmarés constam os triunfos nas maratonas de Roterdão (1983), Chicago (1983 e 1984), Tóquio (1986), Boston (1987, 1988 e 1990), Osaca (1990) e Londres (1991).



O etíope Haile Gebrselassie, de 50 anos, conta no palmarés com dois títulos olímpicos nos 10.000 metros e quatro campeonatos do Mundo na mesma distância.