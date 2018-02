RTP trasmite Jogos Olímpicos PyeongChang2018 e Tóquio2020

Mário Aleixo - RTP 08 Fev, 2018, 12:32 / atualizado em 08 Fev, 2018, 12:32 | Outras Modalidades

De acordo com a estação pública, além dos resumos dos Jogos Olímpicos de Inverno, que começam na sexta-feira, está "garantido o acompanhamento, em canal aberto e em direto, da participação dos atletas portugueses nos Jogos Olímpicos de 2020, através da exibição de 200 horas de conteúdos do evento".



Em comunicado, a RTP explica que o Comité Olímpico Internacional (COI) decidiu vender todos os direitos de transmissão, no espaço europeu, ao Grupo norte-americano Discovery -- proprietário dos canais Eurosport, com o qual foi agora feita a negociação.



A partir de sexta-feira, a RTP vai acompanhar os Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang2018, que decorrem até 25 de fevereiro, na Coreia do Sul.



Além das cerimónias de abertura e encerramento, a RTP vai transmitir diariamente um resumo dos melhores momentos do dia, e análise de resultados.



Portugal vai estar, pela primeira vez, representado em duas modalidades nos Jogos Olímpicos PyeongChang2018, com Arthur Hanse, no esqui alpino, e Kequyen Lam, em esqui de fundo.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 disputam-se entre 24 de julho e 9 de agosto.