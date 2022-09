Russa Ekaterina Alexandrova vence WTA 250 de Seul

A tenista russa Ekaterina Alexandrova, 24.ª do ranking mundial, conquistou hoje o torneio WTA 250 de Seul, ao bater na final a letã Jelena Ostapenko, primeira cabeça de serie do torneio, por 7-6 (7-4) e 6-0.