Rybakina e Djokovic sobem a terceiros do mundo
As prestações de Elena Rybakina e de Novak Djokovic no Open da Austrália resultaram na subida de ambos os tenistas ao terceiro lugar do ranking mundial nas respetivas categorias.
Depois de ter vencido, em Melbourne Park, o seu segundo ‘major’, a cazaque Rybakina subiu dois lugares na hierarquia feminina, que continua a ser liderada pela bielorrussa Aryna Sabalenka, derrotada na final, à frente da polaca Iga Swiatek.
A americana Amanda Anisimova manteve o quarto posto, com a sua compatriota Coco Gauff a cair duas posições para quinta, enquanto Francisca Jorge continua a ser portuguesa mais bem colocada, no 212.º lugar.
No setor masculino, a grande mudança foi a subida de Novak Djokovic à terceira posição, por troca com o alemão Alexander Zverev, depois da final perdida em Melbourne para Carlos Alcaraz, que se mantém na liderança do ranking, à frente do italiano Jannik Sinner.
Entre os portugueses, Nuno Borges subiu a 45.º, depois de repetir a presença na terceira ronda no Open da Austrália, com Jaime Faria, que chegou à segunda eliminatória, a ascender seis postos, para 145.º, 12 lugares à frente de Henrique Rocha, que não passou da fase de qualificação.
Em pares, depois de ter sido eliminado na segunda ronda em Melbourne, Francisco Cabral deixou o top-20 e é agora 21.º, com o seu habitual parceiro, o austríaco Lucas Miedler, a manter-se no 23.º lugar.
(Com Lusa)