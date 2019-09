"Sangue na Água". O duelo brutal entre Hungria e União Soviética

Inês Geraldo - RTP Comentários 23 Set, 2019, 16:14 | Outras Modalidades

O maior evento desportivo do mundo é também palco para grandes acontecimentos mundiais. Depois da sensação causada por Jesse Owens em Berlim, na Alemanha nazi, em 1936, com a conquista de quatro medalhas de ouro, a política mundial voltou a entrar nos Jogos Olímpicos em 1956.





Melbourne foi o palco para um duelo que, mais do que desportivo, foi de vingança pelo panorama político. Em causa, está o jogo das meias-finais de polo aquático entre Hungria, uma das melhores seleções de sempre, e a União Soviética. Em pano de fundo, a invasão do Exército Vermelho a Budapeste por milhares de tanques em novembro de 1956, a instauração de um governo da simpatia soviética e milhares de mortes e refugiados.





Foto: a piscina onde foi jogada a partida entre Hungria e União Soviética em Melbourne - DR



O contexto político na Hungria

A revolução Húngara

Tensões políticas: da cidade para a piscina

Vencedores de três medalhas de ouro nas últimas quatro edições dos Jogos Olímpicos, os húngaros chegaram a Melbourne como favoritos. No entanto, a União Soviética aproveitou-se da ocupação no país magiar para poder espiar e copiar o estilo de jogo da Hungria.









União Soviética e Hungria, "Sangue na água"

A tática funcionou, com os jogadores russos a serem penalizados pelo árbitro logo no início do jogo. Dezso Gyarmati, lendário capitão da equipa húngara de polo aquático, foi o primeiro a marcar na partida e no quarto período, os magiares venciam por 4-0.





Foto: Ervin Zádor, jogador húngaro, depois de ser atingido por Prokopov - DR







Ervin Zador marcou dois dos quatro golos e foi protagonista do momento mais relembrado desse jogo. Uma partida sempre repleta de animosidade entre os jogadores na piscina. A dois minutos do fim, é pedido a Zador que faça marcação a Valentin Prokopov e, depois de uma decisão do árbitro que foi contestada, o jogador húngaro é atingido com um forte soco na cara.



Após a ação de Prokopov, o caos. O público exaltou-se, saltou as barreiras e tentou chegar a vias de facto com a equipa russa. O árbitro tentou tomar o controlo do jogo, mas sem sucesso. A polícia australiana no pavilhão protegeu de imediato a equipa soviética e escoltou-a até ao balneário.





Debandada após Jogos Olímpicos

Por isso, o duelo entre magiares e soviéticos teve um peso que ultrapassou as barreiras do desporto, com a imprensa mundial a dar conta da entrada da Guerra Fria nos Jogos Olímpicos.Após a II Guerra Mundial, a Hungria foi caindo sob o poder soviético. O Partido Comunista da Hungria fundiu-se com o Partido Social-Democrata, dando origem ao Partido do Povo Trabalhador da Hungria. Em 1949, quatro anos depois do conflito mundial, foi declarada a República Popular da Hungria.Com um governo liderado por Mátyás Rákosi, fervoroso apoiante de Estaline, a Hungria entrou numa nova era, em que predominaram as nacionalizações na economia, com a consequente estagnação da mesma. Más condições de vida trouxeram mal-estar à população que era controlada pela AVH, Polícia de Segurança do Estado. Um dos mais brutais regimes ditatoriais europeus naquela altura.Rákosi acabaria substituído por Erno Gerö (depois do discurso crítico de Nikita Khrushchev no XXº Congresso do PCUS) e, em outubro de 1956, a população de Budapeste revoltou-se. O dia 23 de outubro marca o início de um protesto ao qual se juntaram milhares e que terminou a 10 de novembro de forma violenta.Um grupo de estudantes universitários tomou a iniciativa de liderar uma manifestação, pacífica, contra a presença russa na Hungria. Na rádio foi pedida a saída dos ocupantes e foram feitas numerosas detenções pela polícia do Estado. Após uma tentativa de resgate, a AVH disparou sobre a multidão.No dia seguinte, multidões continuavam na rua com vários oficiais e soldados húngaros a juntarem-se aos protestos, acompanhados de cânticos que pediam a saída dos russos da Hungria. A estátua de Estaline foi derrubada e os protestantes pediram o regresso ao governo de Imre Nagy, que já o tinha chefiado em 1953-1955, encabeçando na altura uma tímida tentativa de liberalização que lhe valeu ser expulso do Partido.A 25 de outubro, tanques soviéticos, já nas ruas de Budapeste, atiraram sobre os manifestantes. O Comité do Partido Comunista (Politburo) entrou em cena e forçou Erno Gerö a renunciar ao seu cargo. Como consequência, os pedidos dos manifestantes foram ouvidos, e Imre Nagy regressou ao governo da Hungria.Nagy foi rápido a explicar à população o que queria fazer para o futuro. Promessas de restauração das liberdades fundamentais, multipartidarismo e a extinção da polícia política foram feitas.O Politburo aceitou as decisões de Nagy e numa primeira instância pediu a retirada das tropas soviéticas de Budapeste. Apesar de tudo, o clima renovado de confiança no futuro foi sol de pouca dura. Poucos dias depois, o mesmo órgão voltou atrás na decisão e Krushchev, preocupado, pediu a intervenção do Exército Vermelho.Consciente das decisões da União Soviética, Imre Nagy, a 1 de novembro, anunciou a saída da Hungria do Pacto de Varsóvia e pediu proteção às Nações Unidas no conflito. Dois dias depois, mais de um milhar de tanques soviéticos cercavam Budapeste, controlando as principais estradas e pontes da cidade.A 4 de novembro, o Exército Vermelho, com a ajuda de ataques aéreos e bombardeamentos, atacou o centro de Budapeste, numa intervenção que durou até ao dia dez e causou mais 20 mil vítimas mortais. As forças húngaras foram imediatamente derrotadas e a União Soviética ordenou a instauração de um novo governo.Imre Nagy saiu de cena (foi posteriormente julgado e executado em 1958) e o seu anterior aliado Janos Kádar foi escolhido para liderar o novo executivo magiar. Um acontecimento trágico, que teve influência também no desporto, com a equipa de polo aquático da Hungria a ser protagonista no maior palco desportivo do mundo.A equipa de polo aquático da Hungria era uma das melhores na sua altura. Foi também considerada uma das melhores da história e Imre Nagy não poupou esforços para proteger os atletas dos problemas políticos do país.Aquando da revolução húngara, a equipa estava hospedada nos arredores de Budapeste, num campo de treinos. Os atletas testemunharam o conflito de longe. Diziam ouvir tiros vindos do centro da cidade e muitas vezes avistavam ao longe colunas de fumo.A comitiva de mais de 100 atletas saiu da Hungria para a Checoslováquia e dali voaram para a Austrália, sem saber notícias do seu país ou da situação que viviam os seus familiares. Foi só à chegada a Melbourne que os magiares souberam o que tinha acontecido na terra natal.Miklos Martin, único jogador que falava inglês, trouxe um jornal à comitiva e traduziu aquilo que ainda não se sabia: a União Soviética invadira Budapeste, causara o caos, derrotara as forças húngaras que pediam independência e matara milhares de pessoas. Os jogadores prometeram naquele momento que iriam jogar pelo país, pela Hungria independente e hastearam na vila olímpica uma bandeira húngara anterior à ocupação soviética. Em solidariedade com os húngaros, Espanha, Suíça e Holanda boicotaram a presença nos Jogos Olímpicos.A primeira fase da competição foi fácil para os magiares. Na fase grupos, vitórias contra Estados Unidos e Reino Unido. Logo de seguida, Itália e Alemanha foram goleadas por 4-0. Nas meias-finais, o adversário pela frente era a União Soviética.Ervin Zádor, um dos mais promissores jogadores húngaros, explicou anos mais tarde, à BBC , que os jogadores da Hungria viram aquele jogo como uma possível vingança, pelo sofrimento imposto ao seu povo.Até hoje, é assim conhecido o que aconteceu naquele jogo. Num pavilhão de Melbourne, a 6 de dezembro de 1956, húngaros e soviéticos protagonizaram um dos jogos mais violentos alguma vez jogados no polo aquático.O edifício estava cheio. Muitos húngaros, exilados na Austrália, apareceram e decidiram apoiar a sua seleção contra os soviéticos. Uma partida em que a tensão política de há um mês estava bem presente. O público gritava pelos magiares e insultava o adversário sempre que podia.Ervin Zador explicou a tática. Como o ensino da língua russa era obrigatório na Hungria, quase toda a equipa sabia falar russo. A ideia era provocar o adversário e levá-lo a lutas dentro de água. “Pensámos, se eles ficarem zangados, começarão a lutar”, declarou Zador à BBC em 2011 “Vi estrelas. Toquei na minha cara e senti sangue quente a escorrer. Disse instantaneamente: Meu Deus, não vou poder jogar a próxima partida”, disse o antigo jogador em entrevista à BBC Depois do incidente, foi terminado o jogo e dado o triunfo à Hungria, que vencia por 4-0. Por sua vez, Zádor foi levado para a enfermaria para tratar os ferimentos na cara.Na final, a Hungria defrontou a Jugoslávia e venceu por 2-1. O ouro olímpico foi novamente revalidado pelos magiares mas Zádor viu o jogo da bancada. Recebeu a medalha em roupas civis.Depois da glória desportiva, a vida de muitos atletas mudou radicalmente. Caso de Ervin Zádor: o jogador, de apenas 21 anos, não regressou à Hungria e pediu exílio aos Estados Unidos, país onde morou até à sua morte, em 2012.Não foi caso único. Dos 100 jogadores que viajaram até Melbourne, praticamente metade da equipa não regressou à terra natal, devido à ocupação soviética no país.No caso de Zádor, houve uma tentativa de regresso ao polo aquático. Não funcionou, já que o nível não era desafiante o suficiente para continuar a jogar. De seguida tornou-se treinador de natação e foi o mentor de uma das figuras mais emblemáticas da modalidade até hoje: Mark Spitz.O húngaro levou o norte-americano a um estatuto lendário nos Jogos Olímpicos de Munique, de 1972, onde ganhou sete medalhas de ouro.O interesse pela vida do treinador exilado, levou Mark Spitz a narrar um documentário sobre a vida e carreira de Zádor.