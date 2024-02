Sebastian Coe chocado com morte de Kelvin Kiptum

O queniano Kelvin Kiptum, recordista mundial da maratona, e o seu treinador, Gervais Hakizimana, morreram no domingo num acidente de viação na estrada que liga Eldoret a Kaptagat, no Quénia, num carro que o próprio atleta conduzia.", disse Coe num comunicado oficial.Na nota, Coe lembra que só no início desta semana, em Chicago, “o local onde Kelvin estabeleceu o seu extraordinário recorde mundial da maratona”, é que pode ratificar oficialmente “o seu tempo histórico”.”, acrescenta.Kitpum era um dos valores emergentes do atletismo mundial, tendo-se estreado na maratona com o tempo de 2:01.53 horas, em dezembro de 2022, para, menos de um ano depois, na sua terceira maratona, "esmagar" o recorde do mundo, fixando em 2:00.35, sendo o primeiro a correr abaixo das duas horas e um minuto e deixando antever que não iria demorar para baixar das duas horas.", revelou no domingo o organismo que rege o atletismo mundial.Segundo o relato da também corredora queniana Milcah Chemos à AP, o acidente aconteceu numa rua entre as cidades de Eldoret e Kaptagat, na parte oeste do Quénia, numa zona reconhecida pelos treinos em grande altitude.