Seleção de basquetebol de 3x3 conquista bronze no torneio Big Twelve

Portugal subiu ao último lugar do pódio no setor masculino graças ao triunfo sobre os franceses do Gap, por 21-12, depois ter falhado o acesso à final, ao perder nas ‘meias’, após um jogo muito equilibrado com a Grécia, que se impôs por 21-19.



A representação feminina, que prepara igualmente a qualificação para o Europeu, também perdeu nas meias-finais, com as francesas de La Plagne Aura, por 18-14, mas voltou a baquear no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, frente às alemãs do Hannover, por 16-8.