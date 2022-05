Seleção portuguesa de râguebi recebe Itália no Restelo

O encontro com os transalpinos, em Lisboa, serve de preparação para o torneio de repescagem para o Mundial de França2023, que se disputa em novembro, e antecede encontros com os Argentina Jaguares, também em Lisboa, e a Geórgia, fora de portas.A Itália, 14.ª classificada do ranking mundial, integra de forma permanente o torneio das Seis Nações desde 2000, ano em que se juntou a Escócia, França, Inglaterra, Irlanda e País de Gales na mais antiga competição de râguebi do mundo.As duas seleções têm um histórico de 12 confrontos oficiais, nos quais a seleção portuguesa conseguiu apenas uma vitória, por 9-6, em março de 1973, num encontro disputado em Coimbra, e um inusitado empate 0-0, em Pádua, em fevereiro do ano anterior.De resto, Portugal perdeu todos os restantes encontros frente aos "azzurri", incluindo um desaire por 83-0 em L’Áquila, menos de um ano antes de as duas seleções se defrontarem no França2007 e que constitui uma das derrotas mais pesadas de sempre dos "lobos".Uma semana depois de enfrentar a Itália, a seleção portuguesa recebe, em 9 de julho, no Jamor, os Argentina Jaguares, uma seleção de antecâmara para os "pumas", a principal seleção da Argentina, país que ocupa o oitavo lugar no ranking da World Rugby.Nos quatro confrontos anteriores com a equipa secundária alviceleste, Portugal venceu apenas por uma vez, em junho de 2011, por 25-21.O ciclo de jogos dos lobos na janela de verão encerra na semana seguinte, em 16 de julho, na Geórgia, frente à seleção que venceu o Europe Championship por 14 vezes nos últimos 16 anos e com qual os "lobos" empataram este ano (25-25), em Tbilissi, mas somam apenas quatro vitórias em 23 confrontos, a última das quais em fevereiro de 2005, por 18-14.Portugal terminou este ano a qualificação para o Mundial em quarto lugar, mas uma sanção de 10 pontos aplicada posteriormente à Espanha, devido à utilização irregular de um jogador em dois encontros, permitiu aos "lobos" subirem ao terceiro lugar e qualificarem-se para o torneio final de repescagem para o França2023.Os jogos frente a Itália, Argentina Jaguares e Geórgia serão os últimos da equipa orientada por Patrice Lagisquet antes do torneio de repescagem – no qual apenas ainda está confirmada a seleção portuguesa –, que se realiza em novembro.