Seleção portuguesa de râguebi vence na Alemanha e regressa ao Championship

Lusa Comentários 15 Jun, 2019, 15:46 | Outras Modalidades

Ao intervalo, Portugal liderava por 20-6, com ensaios de António Cortes (38 minutos) e Rodrigo Marta (40+8), ambos transformados por Jorge Abecasis, autor ainda de duas penalidades certeiras.



No segundo tempo, apesar da excelente reação da Alemanha, que obteve quatro ensaios (51, 59, 69 e 77), a equipa portuguesa segurou o triunfo graças a uma nova penalidade de Abecasis (45) e mais dois toques de meta transformados, com a 'assinatura' de Rodrigo Marta (48) e Rodrigo Freudenthal (63).