Seleção sub-19 de andebol quer contrariar a França

O treinador nacional Paulo Jorge Pereira, em declarações ao jornalista da Antena 1 José Carlos Lopes, já fez a antevisão do jogo Portugal-França, que se realiza esta quinta-feira à tarde, a contar para os quartos-de-final da competição.



Na opinião do técnico a equipa lusa já excedeu as expetativas iniciais e agora o “sete” nacional já pensa em chegar à meia-final.



O técnico revelou sobre o jogo com a seleção gaulesa que a equipa lusa tentará perceber quais as debilidades do adversário para tentar explorá-las.