Sérvia nas meias-finais da Taça Davis

A jogar os quartos de final na Madrid Arena, os sérvios optaram por estrear na Taça Davis o jovem Miomir Kecmanovic, de 22 anos, que ocupa o 69.º lugar no ‘ranking’ ATP, mas diante do experimente Mikhail Kukushkin (182.º), de 33 anos, acabou por ceder o primeiro ponto à equipa adversária, após perder por 7-6 (7-5), 4-6 e 7-6 (13-11).



Perdido o primeiro encontro de singulares ao fim de três horas e 18 minutos e depois de Kecmanovic ter liderado o terceiro ‘set’ por 5-2, a Sérvia colocou em ‘court’ Novak Djokovic, que não encontrou grandes dificuldades para superar Alexander Bublik em apenas duas partidas, com os parciais de 6-3 e 6-4, e levar a eliminatória para o decisivo encontro de pares.



Na hora de todas as decisões, o líder da hierarquia mundial juntou-se a Nikola Cacic e, diante de Andrey Golubev e Aleksandr Nedovyesov, ainda precisaram de uma hora e 37 minutos para selar o triunfo em três partidas, por 6-2, 2-6 e 6-3.



Graças à qualificação, a Sérvia, que conquistou em 2010 o seu único título na Taça Davis, vai defrontar na sexta-feira a Croácia nas meias-finais, novamente na Madrid Arena.