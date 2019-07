Simon Yates `bisa` na 15.ª etapa, Alaphilippe quebra mas segura amarela

Comentários 21 Jul, 2019, 16:20 | Outras Modalidades

Simon Yates tornou-se no primeiro corredor a bisar na edição de 2019 do Tour ao concluir os 185 quilómetros da etapa pirenaica, entre Limoux e Foix, em 4:47.04 horas, menos 33 segundos do que o francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), que venceu no sábado a etapa que terminou no Tourmalet, e do que o espanhol Mikel Landa (Movistar).



Pinot, o britânico Geraint Thomas (INEOS) e o holandês Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) aproveitaram a quebra nos últimos quilómetros de Alaphilippe, que não foi além do 11.º lugar na etapa, a 1.49 minutos de Yates.



Alaphilippe vai gozar o segundo dia de descanso da ‘Grande Boucle’ com 1.35 minutos de vantagem sobre o campeão de 2018, que hoje foi sétimo, 1.47 sobre Kruijswijk, oitavo, e 1.50 sobre Pinot.



A corrida vai prosseguir na terça-feira, em Nîmes, local de partida e chegada da 16.ª etapa, que tem um traçado praticamente plano, à exceção de uma subida a meio, de quarta categoria.