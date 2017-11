Sock surpreende Cilic para estrear-se a vencer nas ATP Finals

Lusa 14 Nov, 2017, 17:33 | Outras Modalidades

As surpresas continuam a suceder-se na O2 Arena de Londres: hoje, o nono tenista mundial recuperou de um 'set' de desvantagem e de um 'break' abaixo no derradeiro parcial para bater o quinto cabeça de série por 5-7, 6-2 e 7-6 (7-4), em duas horas e 29 minutos.



Último a qualificar-se para o Masters, graças ao triunfo no Masters 1000 de Paris, Sock demonstrou estar com a confiança em alta, ignorando o favoritismo do finalista da última edição de Wimbledon para conquistar a sua primeira vitória no ano de estreia na competição.



"Adoro jogar aqui, diante dos meus fãs, sinto-me como em casa", desabafou o norte-americano.



Num encontro do grupo Boris Becker, que juntou os dois jogadores que tinham perdido na primeira jornada, o nono tenista mundial ganhou o duelo de servidores com a ajuda da sua forte direita.



Com a vitória a decidir-se nos detalhes, Cilic conseguiu um providencial 'break' no 12.º jogo do primeiro 'set' para conquistá-lo. No entanto, Sock soube reagir, dominando o segundo parcial, depois de quebrar o serviço do croata nos primeiro e quinto jogos.



No terceiro 'set', o quinto tenista do 'ranking' adiantou-se para 3-0, mas permitiu que o estreante no Masters recuperasse e levasse a decisão para 'tie-break', que Sock venceu por 7-4.



Com a derrota de hoje, Cilic tem o apuramento para as meias-finais das ATP Finals praticamente hipotecado, podendo já hoje ficar arredado da próxima fase, caso o suíço Roger Federer vença o alemão Alexander Zverev.