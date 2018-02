Soufiane El Bakkali e Carla Salomé Rocha vencem Cross das Amendoeiras

Lusa 18 Fev, 2018, 15:40 / atualizado em 18 Fev, 2018, 15:41 | Outras Modalidades

No setor masculino (9.350 metros), o atleta de Marrocos, de 22 anos, especialista nos 3.000 metros obstáculos, que está a estagiar no Algarve pela primeira vez, confirmou os créditos de principal favorito.



Soufiane El Bakkali teve a oposição do sportinguista Rui Pedro Silva, segundo classificado, que respondeu a um ataque do adversário na terceira de cinco voltas e ainda chegou a sonhar com a vitória, mas não esteve à altura do 'sprint' final do vencedor.



"Estou com uma dor na perna, vamos avaliar o que pode ser. Foi uma corrida muito boa, frente a um bom adversário, o corredor português. Ataquei a meio da prova, mas senti uma dor na perna e diminuí o ritmo. Depois ataquei nos últimos 400 metros para vencer", disse o atleta marroquino.



El Bakkali, quarto classificado nos Jogos Olímpicos de 2016 e segundo classificado nos Mundiais de 2017 nos 3.000 metros obstáculos, está a estagiar no Algarve para preparar a participação nas provas de verão da Liga Diamante, o principal circuito de pista do atletismo internacional.



Rui Pedro Silva considerou que "era quase impossível fazer mais", face à qualidade do seu adversário, e manifestou-se satisfeito pela sua prestação.



"Ainda tentei recuperar, mas sabia que ia ser muito complicado, pois ele é mais rápido do que eu. Dei tudo e estou muito contente com a minha prestação", afirmou o segundo classificado, enquanto o terceiro foi o maratonista olímpico romeno Nicolae Soare, do GD Pic-Nic.



Na prova feminina, Carla Salomé Rocha dominou de início até cortar a meta, ao cabo de 6.150 metros, depois de atacar praticamente nos metros iniciais sem contar com resposta das adversárias.



"Não foi fácil, porque estas adversárias têm valor. Dou sempre o máximo, impus o meu ritmo e tentei mantê-lo até ao fim para ganhar a prova. Apercebi-me que fiquei sozinha e o incentivo do público ainda me deu mais força", disse a atleta 'leonina'.



Depois de, em 2016, ter vencido o Cross das Amendoeiras ao serviço do Benfica, a corredora disse que não existem diferenças. "Para nós, ganhar é sempre ótimo. E ganhar um crosse internacional é fantástico. Começo a achar que esta é a minha pista talismã", comentou.



A holandesa Andrea Deelstra foi segunda classificada, enquanto o pódio foi fechado por Mónica Silva, que corre como individual.







Classificações



Masculinos (9.350 metros):



1. Soufiane El Bakkali (Marrocos), 28.14 minutos.



2. Rui Pedro Silva (Sporting), 28.22.



3. Nicolae Soare (GD Pic-Nic), 29.03



4. Tiago Costa (Sporting), 29.09.



5. Paulo Pinheiro (Sporting), 29.19.







Femininos (6.150 metros):



1. Carla Salomé Rocha (Sporting), 20.44 minutos.



2. Andrea Deelstra (Holanda), 21.19.



3. Mónica Silva (individual), 21.19.



4. Maria Slawik (Polónia), 21.32.



5. Ana Dias (CD Areias de São João), 21.55.