Sporting bicampeão europeu de hóquei em patins

Após um encontro em que os ‘leões’ foram dominadores e não permitiram aos espanhóis discutirem o resultado, a equipa lisboeta voltou a erguer um troféu que já havia conquistado em setembro de 2019, quando derrotou o FC Porto, por 3-2, num jogo disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa. A prova não se realizou na época passada devido à pandemia de Covid-19.







Hoje, na casa do adversário, o pavilhão Desportivo de Mollerussa, em Lérida, João Almeida, aos 17 minutos, Romero, aos 30, e João Souto, aos 47, anotaram os golos ‘leoninos.Ao contrário do formato habitual, a discussão do título realizou-se este ano num só jogo, no qual a equipa portuguesa teve de apresentar-se paciente, para contrariar a mentalidade mais defensiva dos espanhóis, que agiram na expectativa e abusaram da circulação da bola.Os ‘leões’ defrontaram um conjunto menos objetivo, mas o guarda-redes Ângelo Girão teve de aplicar-se em dois lances que podiam ter dado o golo dos locais, concretamente um livre direto e uma grande penalidade, em resposta ao golo inaugural da partida, da autoria de João Almeida.A transição rápida ‘leonina’ possibilitou ao hoquista português ficar na ‘cara’ de Martí Serra e, com um toque subtil, colocar a bola no fundo da baliza, aos 17 minutos.Pouco depois, seguiu-se uma nova boa chance para a formação orientada por Paulo Freitas, mas Toni Pérez não teve a astúcia necessária para bater o guardião adversário, que defendeu com o capacete.Apesar de ter obrigatoriamente ir em busca de marcar golos para, no mínimo, discutir o resultado, o Lleida não abdicou do bloco baixo e deparou-se com maiores dificuldades para almejar a baliza de Girão.A preocupação passava por não sofrer mais e impedir transições dos ‘leões’, que tinha outras armas para desmontar a barreira defensiva espanhola, mais uma vez ultrapassada, quando, aos 30 minutos, João Almeida bloqueou o defesa adversário e ‘serviu’ Nolito para o segundo.A 10 minutos do fim, o Lleida voltou a ter uma boa chance para tentar ‘abanar’ o Sporting, mas Seri Folguera, da marca da grande penalidade, esbarrou no inteligente Ângelo Girão, que soube contemporizar e obrigar o adversário a precipitar-se.Nolito ainda teve no ‘stick’ a oportunidade de dar a ‘machada’ no resultado, porém Martí Serra – provavelmente o melhor dos espanhóis, defendeu o livre direto e, na recarga, viu a bola ir ‘direitinha’ à barra da baliza.O treinador Albert Folguera pediu à equipa para arriscar e partir para cima do Sporting, completamente ‘blindado’ por Girão, que defendeu sempre, enquanto no ataque João Souto garantiu a conquista, antes de uma nova bola embater no ‘ferro’ espanhol.Nos últimos segundos, o Lleida conseguiu o tão desejado golo, através de Andreu Tomàs.Jogo no Pavilhão Desportivo de Mollerussa, em Lleida.Lleida – Sporting, 1-3.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, João Almeida, 17 minutos.0-2, Romero, 30.0-3, João Souto, 47.1-3, Andreu Tomàs, 50.Sob a arbitragem do português Joaquim Pinto e do espanhol Sergi Mayor, as equipas alinharam:- Lleida: Martí Serra, Joan Cañellas, Oriol Vives, Andreu Tomàs e Josep Maria ‘Jepi’ Selva. Jogaram ainda Albert Fillat, Bruno di Benedetto, Sergi Duch, Jordi Badía e Sergi Folguera.Treinador: Albert Folguera.- Sporting: Angelo Girão, Nolito, Toni Pérez, Alessandro Verona e Matias Platero. Jogaram ainda Zé diogo, João Almeida, Gonçalo Nunes, João Souto e Henrique Magalhães.Treinador: Paulo Freitas.