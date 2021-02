Sporting com Reus e UD Oliveirense na fase de grupos da Liga Europeia de hóquei

O reformulado calendário da competição, que ficou resumido a uma cimeira luso-espanhola depois da desistência dos restantes países, juntou ainda FC Porto, Noia (Espanha) e Óquei de Barcelos no grupo A e FC Barcelona (Espanha), Liceo (Espanha) e Benfica no C.

A fase de grupos da Liga Europeia decorre de 09 a 11 de abril e a `final four` em 15 e 16 de maio, com os três vencedores de cada um dos grupos e o melhor segundo classificado.

No setor feminino, a Liga Europeia será disputada no formato de final a oito clubes, entre os quais os portugueses Benfica, Stuart Massamá e Campo de Ourique, de 27 a 30 de maio.

Nos quartos de final, o Benfica defronta o Voltregà (Espanha), o Stuart Massamá o HC Palau (Espanha) e o Campo de Ourique o Gijon (Espanha). O outro encontro será disputado entre as formações espanholas do Cerdanyola e do Manlleu.

Na reformulada Taça da Europa (antiga Taça CERS), que conta apenas com sete participantes e em que o Lleida (Espanha), vencedor da última edição, em 2018/19, está já qualificado para as meias-finais, as equipas entram diretamente nos quartos de final.

Nesta final a sete, a disputar entre 30 de abril e 02 de maio, o Riba d`Ave, que é o único emblema nacional presente, disputa com o Caldes (Espanha) o acesso às meias-finais.

Os outros dois encontros dos quartos de final da Taça da Europa colocam frente a frente o CP Calafell (Espanha) ao Girona CH (Espanha) e o Sarzana (Itália) -- que é a única equipa não ibérica em todas as competições -- ao Igualada HC (Espanha).

A edição passada das competições europeias acabou por não terminar devido á pandemia covid-19.