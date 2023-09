Sporting de Braga e Torre na final da Taça de Portugal de futebol de praia

O Sporting de Braga, campeão português, goleou o Nacional (13-1), ao passo que o Torre ganhou confortavelmente ao Porto Mendo (6-2), e decidem no domingo (13:00) o vencedor da competição.



Os 'guerreiros da areia', vencedores de todas as edições da prova, não deram chances aos adversários, com três golos de Rúben Brilhante, dois de Léo Martins, de Thanger e de André Lourenço, e um de Jordan, Miguel Pintado, Batista e Filipe Silva, com André Pinto a fazer o 'tento de honra' para os madeirenses.



No outro duelo do dia, o Torre superiorizou-se ao Porto Mendo com golos de Von, Be Saraiva, Lourenço, Luanzinho, Bambam e Vitinho, enquanto Ricardo Évora 'bisou' para o Porto Mendo.