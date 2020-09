Sporting de Tomar, Famalicense e Tigres sobem à I Liga do hóquei em patins

Sporting de Tomar, Famalicense e Tigres garantiram hoje um lugar no campeonato principal de hóquei em patins, numa ‘reviravolta’ no grupo de subida e manutenção, com a última jornada a fazer cair Paço de Arcos e Marinhense.