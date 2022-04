Sporting e Óquei de Barcelos nas "meias" da Golden Cup

O clássico fechou o dia no Palácio dos Desportos Riazor, na Corunha, Espanha, e o jogo foi a prolongamento, no qual um tento de ‘Nolito’ Romero, no terceiro minuto da primeira parte do tempo extra, decidiu o encontro.



No tempo regulamentar, ‘Toni’ Pérez adiantou os ‘leões’, aos oito minutos, mas Di Benedetto empatou, aos 16, três minutos antes de ‘Eze’ Mena consumar a reviravolta.



Alessandro Verona empatou, aos 21 minutos, e o segundo tempo não trouxe golos, com Romero a decidir a contenda com um ‘golo de ouro’ que levou o prolongamento apenas até ao intervalo.



Antes, a Oliveirense até começou a ganhar, com um tento de Franco Platero aos quatro minutos, mas durou pouco: Miguel Rocha empatou no mesmo minuto, antes de Tomás Pereira recolocar os oliveirenses na frente, aos 24, mantendo-se o 2-1 até ao intervalo.



No segundo tempo, só ‘deu’ Óquei: Dario Jiménez marcou de novo ao quarto minuto, desta feita da etapa complementar, em que Luís Querido (37) e Danilo Rampulla (48) fizeram o 4-2 final.



Óquei de Barcelos e Sporting compõem as meias-finais da Golden Cup, defrontando-se por um lugar na final da edição inaugural da prova, com o Benfica a opor-se ao anfitrião, o Liceo da Corunha, na outra semifinal.



Os dois jogos estão marcados para sábado, com a final no domingo.