Sporting empata na Roménia para a Liga Europeia de andebol

A segunda mão disputa-se de hoje a uma semana, no pavilhão João Rocha, bastando aos 'leões' vencer para seguir em frente na prova.



O equilíbrio no marcador foi a tónica do jogo de Constanta, mas no início da segunda parte a equipa vacilou um pouco, ao permitir um avanço de quatro golos ao adversário.



O Dobrogea Sud Constanta, vice-campeão romeno, não resistiu depois à recuperação do Sporting, equipa que esteve mais perto de vencer nos minutos finais.



Realce muito positivo para Matvez Skok, muito seguro na baliza da formação orientada por Rui Silva e a marcar um golo.



O Sporting só conseguiu vantagem de dois golos aos 19 minutos, e foi para intervalo com dois golos à melhor.



Com 14-14, Rui Silva pediu ‘time-out’ perto do intervalo, e Sporting acabou por adiantar-se de novo, com dois golos de Pedro Valdés.



No segundo tempo, o encontro começou a grande ritmo, com vantagem da formação romena, mas o Sporting conseguiu recuperar e voltaram a surgir os empates constantes no marcador.



Frankis Carol, com sete golos, foi o melhor marcador do encontro para a formação leonina, mas pelos romenos Nistor Ionita marcou 10.



O Sporting é a única formação portuguesa em prova, após a eliminação de Benfica e Belenenses, na Ronda 1.



Jogo no pavilhão municipal de Constanta, Roménia.



Dobrogea Sud Constanta - Sporting, 27-27.



Ao intervalo: 14-16.



Marcha do marcador: 6-6 (10 minutos), 9-10 (20) e 14-16(intervalo). 19-17 (40), 23-23 (50) e 27-27(final).



Equipas:



- Dobrogea Sud Constanta: Ionut Iancu, Dan Vasile, Vitaly Komogorov (5), Nistor Ionita (10), Zoran Nikolic (3), George Buricea (3), Irakli Chikovani (1), Onur Ersin (1), Igor Radojevic (1), Nebojsa Simovic (1), Daniel Susanu (1), Ciprian Sandru (1), Gabriel Ilie, Alen Blazevic, Alexandru Andrei.



Treinador: Ionut Stanescu.



- Sporting: Manuel Gaspar, Matevs Skok (1), Pedro Valdez (3), Frankis Carol (7), Salvador Salvador (3), Jens Schongarth (1), Arnaud Bingo (4), Carlos Ruesga (1), Francisco Tavares (1), Tiago Rocha (1), Nuno Roque (2), Darko Djukic (2), Theo Clarac (1).



Treinador: Rui Silva.



Árbitros: Tomislav Cindric (Croácia) e Robert Gonzurek (Croácia).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.