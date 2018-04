Sporting parte à conquista da UEFA Futsal Cup

No outro encontro das meias-finais, igualmente hoje (sexta-feira), o Barcelona defronta o Inter Movistar, atual detentor do título e que conta com o português Ricardinho.



Os jogos vão ser disputados no Pavilhão Príncipe Felipe, em Saragoça, e a final está agendada para domingo.



Atento a todos os detalhes da competição está o jornalista José Carlos Lopes.



O Sporting alcançou a final da prova em 2011 e 2017, mas nunca conseguiu conquistar o troféu.