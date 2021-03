Sporting vence Benfica e conquista Taça da Liga de futsal

O triunfo dos ‘verde e brancos’ não merece contestação, numa partida onde foram superiores em todos os domínios do jogo e na qual o Benfica só nos últimos minutos conseguiu minimizar a diferença, quando a aposta no guarda-redes avançado era já uma realidade constante desde os 32 minutos.



O Sporting colocou-se em vantagem por Merlim (07) e o Benfica tentou, desde logo, surpreender com o recurso ao cinco contra quatro ainda na primeira parte, utilizando Henmi como guarda-redes avançado, mas foram os ‘leões’ que voltaram a marcar ainda antes do intervalo, através de Rocha (19).



A abrir a segunda parte, Zicky (21) e Pauleta (23) fizeram ruir as correções que o técnico do Benfica terá preparado ao intervalo e permitiram ao Sporting ficar ainda mais confortável na partida para gerir os acontecimentos e os tempos de jogo.



Zicky (37), o primeiro a ‘bisar’ na partida, deu contornos de goleada ao marcador e de nada serviram os dois golos de Silvestre, para os ‘encarnados’, uma vez que nos últimos segundos também o ‘capitão’ da equipa de Alvalade ‘faturou’ aproveitando um erro do guarda-redes adversário.



O Sporting sucede, desta forma, na lista de vencedores da Taça da Liga de futsal ao Benfica, que arrecadou o troféu nos últimos três anos, depois de os ‘leões’ terem conquistado as duas primeiras edições.







Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Sines.



Sporting – Benfica, 6-2.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Merlim, 07 minutos.



2-0, Rocha, 19.



3-0, Zicky, 21.



4-0, Pauleta, 23.



5-0, Zicky, 37.



5-1, Silvestre, 37.



5-2, Silvestre, 39.



6-2, João Matos, 40.







Equipas:



- Sporting: Guitta, Erick, João Matos, Pany Varela e Merlim. Jogaram ainda: Mamadu Turé, Tomás Paçó, Zicky, Taynan, Rocha, Cavinato e Pauleta.



Treinador: Nuno Dias.



- Benfica: André Coreia, Tiago Brito, Arthur, Robinho e Chiskala. Jogaram ainda: Silvestre, Afonso Jesus, Fábio Cecílio, Henmi, Nilson e Fits.



Treinador: Joel Rocha.







Árbitros: Eduardo Coelho (AF Aveiro) e Filipe Duarte (AF Lisboa).



Ação disciplinar: nada a assinalar.



Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.