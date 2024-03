Sporting vence FC Porto e encerra primeira fase do nacional de andebol só com triunfos

Para a formação de Alvalade este jogo não servia só para cumprir calendário, já que, apesar de manter a liderança desta fase independentemente do resultado, mais pontos terá na segunda fase, uma vez que transita com metade deles.



A formação da cidade do Porto entrou mais focada no encontro e, muito cedo, obrigou o Sporting a recorrer uma paragem técnica, quando os ‘azuis e brancos’ venciam (6-3), para emendar as lacunas.



As correções feitas pelo treinador Ricardo Costa surtiram efeito, beneficiando também de dois momentos em que o FC Porto estava com um jogador a menos (exclusões de Rui Silva e Nikila Mitrevski). Mamadou Gassama, fez o 7-7, e Kiko Costa colocou os ‘leões’ na condição de vencedor (10-9).



A vantagem de três golos ao intervalo (18-15) conferia ao Sporting a maior preponderância na primeira parte, mas também colocava em evidência o excelente trabalho do guarda-redes Andre Kirtensen, que tinha rendido Leo Maciel aquando da primeira paragem técnica.



Na segunda parte, os comandados de Carlos Resende igualaram rapidamente o jogo (19-19), graças à mão quente de David Fernandez, com quatro golos, e depois o marcador foi alternando.



‘Levado ao colo’ pelo público presente no Pavilhão João Rocha, o Sporting foi ganhando força e, quando Espen Vag fez o 28-25, ficou a ideia de que dificilmente a vitória escaparia aos ‘leões’, quando ainda faltavam 13 minutos para o final do encontro.



Com Kiko Costa endiabrado, o Sporting atirou-se aos ‘dragões’ e, a oito minutos do final, este jogador não só deu uma almofada de cinco pontos à formação de Alvalade (31-26), como elevava para 11 os golos na conta pessoal (terminou com 13).



Até ao final ‘bastou’ à formação lisboeta, e vice-campeã nacional, gerir esta vantagem, acabando o encontro com 35-32.



Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – FC Porto, 35-32.



Ao intervalo: 18-15.



Sob a arbitragem de Ruben Maia e André Nunes, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (35): Léo Maciel, Edy Silva (4), Natán Suarez (3), Orri Porkelsson (3), Mamadou Gassama (1), João Gomes (1) e Martim Costa (6). Jogaram ainda: Andre Kirtensen, Edmilson Araújo, Kiko Costa (13), Jan Gurri (1), Salvador Salvador (2), Espen Vag (1) e Christian Moga.



Treinador: Ricardo Costa.



- FC Porto (32): Nicola Mitrevski, Pedro Valdes (3), Rui Silva (3), Leonel Fernandes, António Areia (5), Nikolaj Christensen (5) e Fábio Magalhães (1). Jogaram ainda: Diogo Rema Marques, Jacob Mikkelsen, David Fernandez (8), Diogo Oliveira (3), Christoffer Brannberger, Ignacio Plaza Jiménez (1), Mamadou Soumare (1), Pedro Oliveira e Ricardo Brandão (2).



Treinador: Carlos Resende.



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.