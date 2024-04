Sporting vence, mas falha acesso à final four da Liga Europeia de andebol

A equipa orientada por Ricardo Costa tinha saído ‘viva’ da cidade de Mannheim, após um desaire por 29-32, e isso foi visível durante grande parte do desafio, onde os ‘leões’ conseguiram mesmo, em certas fases, estar em vantagem no agregado das duas mãos.



No entanto, o conjunto lisboeta ficou de fora da ‘final four’ do segundo maior torneio continental de clubes de andebol, onde estarão presentes os romenos do Dínamo de Bucareste e três alemães: Rhein-Neckar Löwen, Flensburg-Handewitt e Fuchse Berlim.



Francisco Costa foi, de forma destacada, o melhor marcador da partida, com 12 golos apontados, secundado pelo seu irmão Martim Costa, que somou seis. Do outro lado, os melhores foram Tobias Reichmann, com sete tentos, e Niclas Kirkelokke, com seis.



A necessitar de reverter a desvantagem de três golos trazida da primeira mão, a turma ‘verde e branca’ teve de esperar alguns minutos para poder começar a criar danos na organização do Rhein-Neckar Löwen, sob um grande apoio dos adeptos sportinguistas.



Os alemães mantiveram o equilíbrio até alcançar uma margem favorável de 6-8, mas, a partir daí, o Sporting ripostou de maneira esclarecedora, com seis tentos consecutivos, que deixaram os ‘leões’ com a diferença necessária, sustida até ao intervalo, em 15-12.



Os irmãos Costa, Francisco e Martim, revelavam a sua habitual eficácia no ataque, mas o Rhein-Neckar Löwen, na segunda parte, ainda conseguiu reduzir para 17-16, contudo sem materializar, pois o Sporting reagiu e colocou-se mesmo na frente da eliminatória.



Dos 21-17 aos 27-23, a diferença de quatro tentos foi-se mantendo, mas a indefinição permaneceu até aos derradeiros segundos da partida, quando o Rhein-Neckar Löwen, que tinha reduzido para 29-27, marcou de baliza deserta a um Sporting em desespero.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – Rhein-Neckar Löwen, 29-28.



Ao intervalo: 15-12.







Com arbitragem dos…, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (29): André Kristensen, Natán Suárez (2), Orri Þorkelsson (3), Edy Silva, Edmilson Araújo (1), Salvador Salvador (2) e Martim Costa (6). Jogaram ainda Pedro Portela (2), Francisco Costa (12), Jan Gurri, Mamadou Gassama, João Gomes, Étienne Mocquais, Leonel Maciel e Christian Moga (1).



Treinador: Ricardo Costa.



- Rhein-Neckar Löwen (28): David Spath (1), Juri Knorr (3), Patrick Groetzki, David Móré (1), Jannik Kohlbacher (4), Olle Forsell (3) e Niclas Kirkelokke (5). Jogaram ainda Mikael Appelgren, Steven Plucnar, Gustav Davidsson (2), Tobias Reichmann (7), Ýmir Gíslason, Jon Andersen, Philipp Ahouansou (2) e Lion Zacharias.



Treinador: Sebastian Hinze.







Marcha do marcador: 3-4 (05 minutos), 5-5 (10), 6-8 (15), 10-8 (20), 13-9 (25), 15-12 (intervalo), 17-14 (35), 18-16 (40), 22-19 (45), 26-22 (50), 27-25 (55) e 29-28 (final).



Assistência: Cerca de 2.500 espetadores.