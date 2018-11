Sporting vence Metalurg e continua na mira ao `play-off` da `champions` de andebol

Lusa Comentários 08 Nov, 2018, 22:14 | Outras Modalidades

Frente ao último classificado do grupo C, o conjunto `leonino` não desperdiçou a oportunidade de somar os dois pontos em disputa, vencendo o embate e igualando os dinamarqueses do Bjerringbro-Silkeborg na liderança com 10 pontos, embora a equipa portuguesa tenha mais um jogo.

Apesar do triunfo final por sete golos, o conjunto português sentiu algumas dificuldades, principalmente na primeira parte, na qual chegou ao final em desvantagem por um golo (18-17).

Na segunda etapa, a equipa portuguesa revelou-se mais forte e apenas consentiu sete golos ao adversário, vencendo o embate por 31-24.

Com este resultado, o Sporting mantém-se claramente dentro da corrida ao apuramento, sendo que seguem para o `play-off` os dois primeiros dos grupos C e D, com os primeiros classificados de cada grupo a defrontarem os segundos, rumando para os oitavos de final da prova os dois vencedores, que se juntarão aos apurados dos grupos A e B.

A jornada completa-se no sábado, com os jogos Chekhovskie Medvedi (Rússia)-Bjerringbro-Silkeborg (Dinamarca) e Tatran Presov (Eslováquia)- Besiktas Mogaz (Turquia).