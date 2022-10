Sporting vence Supertaça feminina de râguebi

As `leoas`, que somaram o terceiro triunfo consecutivo em finais frente à formação de Coimbra, após os jogos decisivos do campeonato nacional e da Taça de Portugal da época passada, conquistaram, desta forma, a quinta Supertaça do seu historial.

A equipa `leonina` venceu o troféu em 2017 e 2018, disputado na variante de `sevens`, em 2019 em `tens` (10 jogadoras por equipa) e em 2020 em râguebi de 15.

Em 2021, a Supertaça feminina não foi disputada por não ter havido vencedor da Taça de Portugal na época anterior, devido à pandemia de covid-19.